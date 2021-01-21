رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

الخميس 21/يناير/2021 - 10:04 م
الشهيد مصطفى الحجاجي
الشهيد مصطفى الحجاجي
هدى الأمير
طباعة
غيَب الموت الملازم أول إسلام الحجاجي ابن قرية الشغب بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وشقيق الشهيد الرائد مصطفى حجاجي دفعة ١٠٣، على إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها بمركبة تروسيكل.

الأحداث بدأت باصطدام سيارة ملاكي حمراء اللون تحمل رقم " 8218 ص ق د"، والتي يقودها "إسلام حجاج حلمي" 23 سنة من قرية الشغب بإسنا، إثر اصطدامه في تروسيكل يقوده "أحمد. أ. إ" من قرية الفارسية 20 سنة، الحادث علي كوبري نجع أبو سعيد التابعة لقرية الشغب.

وعلي الفور انتقل لمكان الحادث، كل من إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، وصباح منصور نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب عرفات علي ضباط بوحدة مرور إسنا، والنقيب نشأت عبد الباقي، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه والتصريح لهم بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

يذكر أن الملازم أول أحمد حجاجي هو شقيق الشهيد الرائد مصطفى حجاجي حلمى محمد والذى استشهد فى 18 يوليو 2015 في ثاني أيام عيد الفطر أثناء استهداف كمين أبو رفاعي فى سيناء، والغريب في هذا اليوم أنه نفس اليوم الذى تخرج الشهيد فيه من الكلية الحربية عام 2009 وكان الأول على دفعته 103 صاحب التاريخ الكبير من التضحيات أثناء الحرب على الإرهاب في سيناء، وكانت والدتهما قد أصرت على ان يلتحق ابنها الأصغر بالقوات المسلحة حتى يثأر لأخيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده