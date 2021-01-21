وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

غيَب الموت الملازم أول إسلام الحجاجي ابن قرية الشغب بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وشقيق الشهيد الرائد مصطفى حجاجي دفعة ١٠٣، على إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها بمركبة تروسيكل.الأحداث بدأت باصطدام سيارة ملاكي حمراء اللون تحمل رقم " 8218 ص ق د"، والتي يقودها "إسلام حجاج حلمي" 23 سنة من قرية الشغب بإسنا، إثر اصطدامه في تروسيكل يقوده "أحمد. أ. إ" من قرية الفارسية 20 سنة، الحادث علي كوبري نجع أبو سعيد التابعة لقرية الشغب.وعلي الفور انتقل لمكان الحادث، كل من إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، وصباح منصور نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب عرفات علي ضباط بوحدة مرور إسنا، والنقيب نشأت عبد الباقي، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه والتصريح لهم بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.يذكر أن الملازم أول أحمد حجاجي هو شقيق الشهيد الرائد مصطفى حجاجي حلمى محمد والذى استشهد فى 18 يوليو 2015 في ثاني أيام عيد الفطر أثناء استهداف كمين أبو رفاعي فى سيناء، والغريب في هذا اليوم أنه نفس اليوم الذى تخرج الشهيد فيه من الكلية الحربية عام 2009 وكان الأول على دفعته 103 صاحب التاريخ الكبير من التضحيات أثناء الحرب على الإرهاب في سيناء، وكانت والدتهما قد أصرت على ان يلتحق ابنها الأصغر بالقوات المسلحة حتى يثأر لأخيه.