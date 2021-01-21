الموزع أحمد إبراهيم يكشف تفاصيل ألبوم روبي الجديد

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تفاصيل ألبوم المطربة روبي الجديد، والذي تستعد لإطلاق أولى أغنياته خلال الأيام المقبلة.وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطربة روبي بدأت في تنفيذ الألبوم.. مشيرا إلى إنه يشرف على الألبوم بشكل عام ويقوم باختيار الأغنيات معها وطبقة الصوت التي تغني بها بالتعاون مع المنتج وليد منصور.وأضاف: أنه يتعاون مع روبي في أغنية واحدة في الألبوم.. بالإضافة إلى تعاونها مع عدد كبير من صناع الأغنية ومنهم توما وعزيز الشافعي وتامر حسين وأيمن بهجت ومحمد يحيى وغيرهم.وأكد أن الألبوم من المقرر أن يطرح على طريقة السينجل، ويضم 6 أغنيات ستطرح الأغنية أولى خلال عيد الحب، مشيرا إلى إنها ستطرح على طريقة الفيديو كليب وسيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة.