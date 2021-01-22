آخرهم فيديو لطفلة «التعرية».. آباء تجردوا من مشاعرهم وعذبوا ابنائهم

- تعرية طفلة رضيعة ومحاولة حرقها

- أب يعذب ابنه بعنف في بولاق

- يعذب أبنائه ويصبهم بالعاهات بمطروح

انتشر خلال الأيام الماضية فيديو لأب يجرد طفلته الرضيعة من ملابسها، محاولا إحراقها على مواقع التواصل الاجتماعين متناسيا مشاعره كأب من المفترض يحمى طفلته، "الدستور" ترصد قصص لأباء تجردوا من مشاعر الرحمة والرأفة وعذبوا أبنائهم وفضحتهم "السوشيال ميديا".تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابًا يحاول إشعال النيران في طفلة، بعد أن بدأ في تجريدها من ملابسها وسط الشارع بمحافظة الدقهلية، بينما تقف زوجته بجانبه وهي تصرخ وتستغيث بالمارة لإنقاذها من الموت والحرق.وقام الأب البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، ويعمل فني صيانة وصناعة مخابز، بجذب الطفلة من والدتها وتركها في الشارع وسط موجة الصقيع وذلك انتقاما من الأم.و ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد تداول الواقعة، وبعد فحص الفيديو والتأكد من صحته.في شهر يونيو من العام الماضي انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يعذب ابنه ويعتدي عليه بالضرب بقسوة، في الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.وكانت الزوجة هي التي سجلت الفيديو، وروت لعدد من المواقع الإخبارية تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها سائق "التوكتوك".وأضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، واتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق.في أغسطس 2019 قام أب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح بتعذيب أبنائه الثلاثة، بعدة إصابات بالغة في الجسم أصبحت عاهات مستديمة انتقاما من طليقته.وعذب الأب المتجرد من مشاعر الأبوة، أولاده الثلاثة وأصابهم بعاهات مستديمة في جسدهم، انتقاما من زوجته السابقة، عقب تطليقها.وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12 أحول قسم شرطة الحمامن ووجه للأب تهمة تعذيب أطفال قصر، وإحداث عاهات مستديمة بهم من حرق وكسور بالعظام وجروح متنوعة.