رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم فيديو لطفلة «التعرية».. آباء تجردوا من مشاعرهم وعذبوا ابنائهم

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:27 ص
طفلة «التعرية»
طفلة «التعرية»
جميلة على
طباعة
انتشر خلال الأيام الماضية فيديو لأب يجرد طفلته الرضيعة من ملابسها، محاولا إحراقها على مواقع التواصل الاجتماعين متناسيا مشاعره كأب من المفترض يحمى طفلته، "الدستور" ترصد قصص لأباء تجردوا من مشاعر الرحمة والرأفة وعذبوا أبنائهم وفضحتهم "السوشيال ميديا".

- تعرية طفلة رضيعة ومحاولة حرقها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابًا يحاول إشعال النيران في طفلة، بعد أن بدأ في تجريدها من ملابسها وسط الشارع بمحافظة الدقهلية، بينما تقف زوجته بجانبه وهي تصرخ وتستغيث بالمارة لإنقاذها من الموت والحرق.

وقام الأب البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، ويعمل فني صيانة وصناعة مخابز، بجذب الطفلة من والدتها وتركها في الشارع وسط موجة الصقيع وذلك انتقاما من الأم.
و ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد تداول الواقعة، وبعد فحص الفيديو والتأكد من صحته.

- أب يعذب ابنه بعنف في بولاق

في شهر يونيو من العام الماضي انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يعذب ابنه ويعتدي عليه بالضرب بقسوة، في الوقت الذى تسجل فيه والدة الطفل المشهد بهاتفها المحمول، وسط تعرضها للسباب أيضا والضرب من جانب الزوج.

وكانت الزوجة هي التي سجلت الفيديو، وروت لعدد من المواقع الإخبارية تفاصيل تعرضها وابنها للتعذيب والضرب على يد زوجها سائق "التوكتوك".

وأضافت أن زوجها دائم الاعتداء عليها وعلى أبنائهما بالضرب، وأنها حررت ضده عدة محاضر سابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور، واتهمته فيهم بالاعتداء عليها بالضرب، كما أنها أقامت ضده دعوى طلاق.

- يعذب أبنائه ويصبهم بالعاهات بمطروح

في أغسطس 2019 قام أب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح بتعذيب أبنائه الثلاثة، بعدة إصابات بالغة في الجسم أصبحت عاهات مستديمة انتقاما من طليقته.

وعذب الأب المتجرد من مشاعر الأبوة، أولاده الثلاثة وأصابهم بعاهات مستديمة في جسدهم، انتقاما من زوجته السابقة، عقب تطليقها.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12 أحول قسم شرطة الحمامن ووجه للأب تهمة تعذيب أطفال قصر، وإحداث عاهات مستديمة بهم من حرق وكسور بالعظام وجروح متنوعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة