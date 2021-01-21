مصادر: انخفاض حجز مصابى «كورونا» فى المستشفيات 11%

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن انخفاض كبير فى تسجيل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة ٥٪، وانخفاض المتوسط اليومى لحجز مصابى الفيروس فى المستشفيات بنسبة ١١٪، بالإضافة إلى تراجع نسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بنسبة ١٥٪.

وقال المصدر إنه يجرى تحديث بيانات معدلات الإصابة والشفاء كل ٦ ساعات، مع متابعتها بشكل دورى، بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة كورونا يوميًا، للوقوف على توافر كل الخدمات الطبية للمرضى.

وأكد المصدر توافر الأكسجين الطبى داخل المستشفيات، تحسبًا لزيادة أعداد المصابين مرة أخرى، مشيرًا إلى تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أى تحديات، خاصة أن بروتوكولات العلاج تتضمن استخدامه فى علاج الحالات الشديدة والمتوسطة.

وأضاف أن تدفق الأكسجين إلى المستشفيات ارتفع عن المعدلات المعتادة بنسبة ٥٠٪، وذلك نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبى بطاقتها القصوى، ومضاعفة عدد سيارات نقله.

على جانب آخر، توقع مصدر باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أن تنتهى الأبحاث والدراسات الإكلينيكية على اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا فى شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن اللجنة راجعت نتائج الدراسات التى أجريت على اللقاح قبل بدء تجربته على المتطوعين فى مصر.

وقال المصدر إنه سيجرى الاستعداد لتصنيع اللقاح، بالتعاون مع الجانب الصينى، فور اعتماد نتائج التجارب من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية تفقد مصنع «فاكسيرا» لإنتاج وتصنيع اللقاحات، مؤخرًا، للوقوف على جاهزيته لبدء تصنيع اللقاح وتوزيعه.

