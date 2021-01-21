السعودية: اتفاق العلا وضع الأساس لحل المشاكل العالقة مع قطر









أكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، أن الدول الأربع (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) متفقة على أهمية المصالحة مع قطر.وشدد وزير الخارجية السعودي في تصريحات، مساء اليوم، على ثقتهم بأن جميع من وقع على اتفاق قمة العلا بالمملكة لديه النية لتنفيذه، حسب قناة "العربية".وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن اتفاق قمة العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة بين قطر والدول العربية الأربع.واعتبر الأمير فيصل بن فرحان أن اتفاق العلا بين الرباعي العربي وقطر سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي.