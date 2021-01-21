رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السوداني يشيد بالعلاقات التاريخية بين السودان وبريطانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:23 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أ ش أ
طباعة
أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالعلاقات الثنائية التاريخية بين السودان وبريطانيا، ووصفها بـ"الأزلية".

وأعرب البرهان - خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحضور عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف - عن شكر وتقدير حكومة السودان لبريطانيا ومساندتها للتغيير الذي شهدته السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية.

وقال البرهان "نتطلع للتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية"، مؤكدا الالتزام بتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بقضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة أعادت انتشارها داخل الأراضي السودانية.

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية البريطاني، رئيس مجلس السيادة على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والإنجاز الذي تحقق في ملف السلام، مشيداَ بتوقيع السودان علي "اتفاق أبراهام" الذي تم مؤخرا، مؤكداَ دعم بلاده للسودان في كافة المجالات.

وقال إن "بريطانيا ستواصل دعمها للسودان بوصفه من الدول ذات العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا"، منوها بحرص بلاده علي معالجة التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا عبر الوسائل السلمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات 14 فبراير

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
المزيد

الثقافة

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية