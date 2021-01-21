السيادة السوداني يشيد بالعلاقات التاريخية بين السودان وبريطانيا

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالعلاقات الثنائية التاريخية بين السودان وبريطانيا، ووصفها بـ"الأزلية".وأعرب البرهان - خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحضور عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف - عن شكر وتقدير حكومة السودان لبريطانيا ومساندتها للتغيير الذي شهدته السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية.وقال البرهان "نتطلع للتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية"، مؤكدا الالتزام بتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية.وفيما يتعلق بقضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة أعادت انتشارها داخل الأراضي السودانية.ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية البريطاني، رئيس مجلس السيادة على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والإنجاز الذي تحقق في ملف السلام، مشيداَ بتوقيع السودان علي "اتفاق أبراهام" الذي تم مؤخرا، مؤكداَ دعم بلاده للسودان في كافة المجالات.وقال إن "بريطانيا ستواصل دعمها للسودان بوصفه من الدول ذات العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا"، منوها بحرص بلاده علي معالجة التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا عبر الوسائل السلمية.