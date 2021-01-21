تونس والأردن تشيدان بمستوى العلاقات الثنائية

أشاد عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتميز العلاقات التونسية-الأردنية، مؤكدا ضرورة المضي قدما نحو تطويرها وتنويع مجالات التعاون بما يرتقي لمستوى الإمكانات والفرص المتاحة بالبلدين الشقيقين.كما أكد الوزير التونسي - خلال لقائه بمقر الوزارة، مع السيد ماهر الطراونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس- أهمية العمل على مواصلة التنسيق وتعميق التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما تعرفه المنطقة من مستجدات وتحولات متسارعة بما من شأنه صون مكاسب الشعوب العربية كافة والدفاع عن مصيرها المشترك.وأشار الجرندي، إلي حرص تونس، التي تترأس هذا الشهر مجلس الأمن الدولي، على الإسهام الفاعل في الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.من جانبه أبرز السفير الأردني حرص المملكة الأردنية الهاشمية الدءوب على توطيد العلاقات التونسية-الأردنية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.