رئيس لجنة النقل لوزير قطاع الأعمال: كل نائب لدية ألف شكوى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن بيان وزير قطاع الأعمال، لا يمت للواقع بصلة والبيان مجرد حبر على ورق وكلنا كنواب عندنا ألف شكوى من وزارة قطاع الأعمال.ووصف رئيس لجنة النقل والمواصلات، بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي ألقاه امام الجلسة العامة عن خطة الوزارة، قائلا: إنه مكتوب بحرفية، ولكن لا قيمة له على أرض الواقع، لو أن طلعت حرب كان بيننا واستمع إلى هذا البيان، كان قالك متشكر جدا وتعالى أشوف شغلك".وأضاف النائب في كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن كل نائب هنا في القاعة لديه 1000 شكوى، قائلا: "إنه من عام 2014 حتى عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع اكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتدي بالقيادة السياسي".وتابع: "لدينا 198 أصل تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في أماكن متميزة لو حصرناها، ستتخطى 4 تريليونات جنيه، لافتا إلى أننا أمام منظومه موش قادرين نفصل فيها بين المنتج والموظف والمستثمر، مشيرا إلى أننا لدينا مشكلة في وزارة قطاع الأعمال ونريد حلا يرضي المواطنين أو نقفل الملف ونقول إحنا دولة مش منتجة".