مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي في بغداد

أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف سوقًا شعبية في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.وأكد الحجرف- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.كما أكد تضامن مجلس التعاون الخليجي مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.