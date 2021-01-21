الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

تسضيف منصة الفن المعاصر المترجمة يارا المصري، وذلك في تمام السابعة مساء الإثنين الموافق 25 يناير الجاري، بتوقيت القاهرة.يجري اللقاء عبر تطبيق إنستجرام، حول تجربتها في ترجمة الأدب الصيني المعاصر وحول الثقافة والأدب في الصين بشكل عام.يارا المصري مترجمة مصرية درست اللغة الصينية في كلية الألسن ـ جامعة عين شمس في القاهرة وفي جامعة شاندونغ للمعلين في مدينة جينان بالصين، نشرت قصصًا ونصوصًا شعرية ودراسات مترجمة عن اللغة الصينية إلى اللغة العربية في مجلات وصحف منها "مجلة العربي، جريدة الأهرام، مجلة دبي الثقافية، أخبار الأدب"، وغيرها من الدوريات الثقافية العربية.