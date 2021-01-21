منتج الأب الروحي: عرض الجزء الثالث على dmc في حال انتاجه

أعرب المنتج ريمون مقار، عن استيائه الشديد من إحدى الصفحات التي تنشر أخبارا غير صحيحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وتتحدث باسم شركة " فنون مصر " المنتجة لمسلسل الأب الروحي، وقيام أحد الأشخاص المسؤولين عن الصفحة بنشر أخبار مغلوطة عارية تماما عن الصحة لا تمت لشركة فنون مصر بأي صلة.وحذر "مقار" أي شخص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، من انتحال صفة شركة " فنون مصر "، لافتا أن أي شخص سوف ينتحل صفة الشركة أو يتداول شائعات وأخبار غير معلومة المصدر سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.وأكد المنتج ريمون مقار أن أي أخبار تخص أعمال الشركة أو تخص مسلسل " الأب الروحي " يتم إصدار أخبارها فقط من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك"، أو من خلال الصفحات الرسمية للمنتجين محمد محمود عبد العزيز، وإلهامي مقار، وكريم محمود عبد العزيز، وشادي مقار فقط.كما أكد أيضا أنه في حاله إنتاج جزء جديد من مسلسل " الأب الروحي " سيتم عرضه على قناة " dmc "، وهى القناة التي عرضت الجزئين الأول والثاني من العمل.