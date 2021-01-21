بعد نجاح «لؤلؤ».. أحمد زاهر يستعد لتصوير «فارس»

يواصل الفنان أحمد زاهر تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد، الذي يحمل عنوان "فارس"، والمقرر أن يطرح بالسينمات خلال موسم صيف 2021.وقال الفنان لـ"الدستور" إنه متحمس بشكل كبير لهذا العمل، خاصة وأنه يضم نخبة من نجوم الفن، بالإضافة إلى المخرج رءوف عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنه يظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره الذي يسعى جاهدًا أن يظل عند حسن ظنهم به.وعن نجاح مسلسل "لؤلؤ" قال "زاهر" إنه لم يتوقع كل هذا النجاح ولكنه كان متفائلًا به، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا بكل فريق العمل من فنانين وصناع، مؤكدًا أن الأحداث ما زالت تحمل العديد من المفاجآت الغير متوقعة.