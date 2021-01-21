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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند 0%

الخميس 21/يناير/2021 - 03:04 م
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
وكالات
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أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الرئيسي عند 0%، وهو أدنى مستوى تاريخي له.

ووسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه الضخم للتحفيز النقدي بمقدار 500 مليار يورو، 605 مليارات دولار، حيث أثرت الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.

وكانت الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يضيف البنك المركزي إلى مشترياته من السندات، بعد أن تعهد مرة أخرى في أكتوبر "بإعادة ضبط أدواته" حيث أدى عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة إلى مزيد من الإغلاق الوطني.

هذا واحتفظ البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00٪ و0.25٪ و-0.50٪ على التوالي.

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