فرض 12 مليون ليرة غرامة على 375 شركة تركية

قالت صحيفة «جمهوريت» التركية، اليوم الخميس، إن وزارة التجارة التركية، أعلنت عن تغريم 375 شركة تركية 12 مليون ليرة، بسبب رفعهم الأسعار.وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة الماضية، تقدم الكثير من المواطنين بشكاوى بسبب زيادة الأسعار.وطالبت وزارة التجارة الخارجية التركية التجار بضبط أسعار المنتجات الأساسية، وفقًا لبنود الاحتياجات الأساسية في ميزان العرض والطلب.ونتيجة لعمليات التفتيش على الأسواق، قررت وزارة التجارة فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ليرة على مَن يثبت رفعه للأسعار بطريقة غير عادلة، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة و500 ألف ليرة على مَن يخزنون البضاعة لديهم.