الأنبا إسحق يُهنئ الأقباط بعيد عرس قانا الجليل

تقدم الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، برسالة تهنئة للأقباط بمناسبة تذكار عيد عرس قانا الجليل.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار الكنسي.ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح، وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضًا سر الزواج.