المفوض العام للأونروا يستعرض وضع لاجئي فلسطين في الأردن

قام المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني بزيارة مخيمي جرش وسوف شمال مدينة عمان في الأردن.وقالت الأونروا في بيان صحفي اليوم الخميس، إن لازاريني التقى بلاجئي فلسطين من المخيمين مثلما تلقى إيجازا شاملا من موظفي الأونروا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بخصوص الظروف القاهرة للعمل خلال جائحة كوفيد-19.وقال لازاريني إن فرق الأونروا عملت على مدار الساعة من أجل ضمان استمرار كافة الخدمات بالرغم من حالات الإغلاق والمخاطر الصحية"، كاشفا عن تزايد الاحتياجات بشكل كبير خلال الجائحة.وأشار إلى أن الزيارة فرصة كبيرة للاستماع إلى التحديات التي واجهها طلاب مدارس الأونروا الشباب في التعلم عن بعد.ووفق البيان، تقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية وتحسين المخيمات لأكثر من 20 ألف لاجئ من فلسطين مسجلين في مخيم سوف.أما مخيم جرش، فهو يأوي ما يقارب من 32 ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا، ما يجعله خامس أكبر مخيم للاجئي فلسطين في الأردن من حيث عدد السكان.