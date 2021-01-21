خطب الجمعة مكتوبة عبر رابط موقع وزارة الأوقاف 2021





وفرت وزارة الأوقاف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله متابعة خطبة الجمعة الموحدة من كل أسبوع مكتوبة وألزمت أئمة المساجد بالالتزام بجوهرها على أقل تقدير وذلك ضمن خطة الدولة لمنع أي جهة على اعتلاء منابر المساجد والسيطرة على عقول الشباب بخلاف وزراة الأوقاف.





وتترجم الخطبة الأسبوعية في صلاة الجمعة عبر الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة إلى 8 لغات أجنبية لتجديد الخطاب الديني ونشر الثقافة الإسلامية والأحكام الشرعية الصحيحة بموقع موثق يشرف عليه جهة دينية كوزارة الأوقاف.







"النور في القرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة القادمة 2021





نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 9 جمادى الآخرة 1442م و 22 يناير 2021 تحت عنوان " النور في القرآن الكريم" جاء نصها :" المتأمل لكتاب الله يجد أنه تحدث عن النور في مواقع متعددة في القرآن الكريم وبمعان متعددة لعل أبرزها وصفه للنور الرباني في سورة النور " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى إلى لنوره من يشاء..."





ضوابط خطبة الجمعة في ظل انتشار فيروس كورونا 2021





وضعت ضوابط تحكم صلاة الجمعة أبرزها الالتزام بخطب الجمعة مكتوبة عبر رابط موقع وزارة الأوقاف في جميع المساجد وإلا تستغرق مدتها أكثر من 10 دقائق مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف المناعة في الجسم مما يؤدي إلى الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.





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