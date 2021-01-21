كردستان العراق تعلن تضامنها مع بغداد إثر الحادث الإرهابي

أوضحت قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أبدى اليوم الخميس، تضامنه مع ذوي ضحايا التفجيرين الإرهابيين في بغداد.وقال "بارزاني" في تغريدة له عبر تويتر: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وقوع هجمات إرهابية في بغداد، وإذ أعرب عن تضامني مع ذوي الضحايا، فإني أقف إلى جانبهم في هذا الوقت العصيب". ونؤكد استعداد حكومة الإقليم لتقديم الدعم والمساعدة.