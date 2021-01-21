«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

رغم مساهمتها في إنقاذ أرواح البشر خلال جائحة كوفيد-19، يشكّل انتشار الكمامات الطبية خطرا على الحيوانات التي قد تختنق بسبب مخلفاتها المرمية بكميات كبيرة في الطبيعة.وعُثر على كمامات أحادية الاستخدام على الأرصفة والأنهار والشواطئ في كل القارات منذ أن أصبحت إلزامية في الأماكن العامة في العديد من البلدان في محاولة لكبح انتشار الفيروس.وتحتاج هذه الكمامات المصنوعة من البولييستر والبوليبروبيلين مئات السنوات حتى تتحلل.وقالت آشلي فرونو وهي مسؤولة في الفرع الآسيوي لجمعية "بيتا" لحقوق الحيوان في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لن تختفي الكمامات في أي وقت قريب، لكن عندما نرميها، يمكن أن تهدد البيئة والحيوانات التي تعيش معنا على الكوكب".وقد شوهدت قرود مكاك وهي تمضغ الأربطة المطاطية لكمامات مستخدمة في التلال المحيطة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور وهو أمر يعرضها لخطر الاختناق.في إنكلترا، أنقذت منظمة "آر إس بي سي إيه" لحماية الطيور طائرا علقت مخالبه في كمامة لمدة أسبوع تقريبا في تشيلمسفورد.