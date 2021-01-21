التشيك تسجل 8165 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في التشيك 8 آلاف و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة التشيكية، وفقًا لراديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات الجديدة تقل بحوالي ثلاثة آلاف حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.وأوضحت الوزارة أن قرابة 155 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن، وأن أكثر من 7 آلاف و200 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى أن حملة التطعيم بالبلاد بدأت في 27 من ديسمبر الماضي، وركزت بشكل رئيسي على العاملين بالقطاع الطبي ودور المسنين ومن تزيد أعمارهم على 80 عاما.