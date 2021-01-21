أكثر من 132 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 132 ألفًا و486 إصابة.وذكرت الصحة العمانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس: أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1517 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفًا و730 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.