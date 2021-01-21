12 قتيلا وأكثر من 20 جريحا جراء تفجيرات بغداد

أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا التفجير الانتحاري في ساحة الطيران ببغداد، إلى 12 شخصًا وأكثر من 20 جريحا.واستهدف تفجيرا انتحاريا مزدوجا سوقا شعبيا في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.ووصف التفجير بالخرق الأمني الخطير لا سيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارا أمنيا غير مسبوق منذ مطلع الشهر الجاري.كما أوضح أن التفجير وقع في منطقة شعبية، غالبا ما تكون مزدحمة في مثل هذا التوقيت.ولاحقا أعلن مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن انفجارًا مزدوجا ًوقع في ساحة الطيران، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن يحدد العدد.