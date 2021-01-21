انفجار مزدوج فى ساحة الطيران وسط بغداد

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، عن وجود انفجار مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد.وقالت قيادة عمليات بغداد، اليوم، إنه قد سقط شهداء جراء تفجير انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد، وقال ضابط في مكان الحادث، إن انفجارًا وقع في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.