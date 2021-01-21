بدء المرحلة الثالثة من خطة تطوير المحاكم

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة أعمال تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، وميكنتها في إطار خطة تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي.وتنتهى الوزارة، وفقًا للخطة التي وضعتها نهاية مارس المقبل، من المرحلة الثالثة لخطة تطوير أبنية المحاكم، والتي تشمل تطوير 13 محكمة على مستوى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وبدأت المرحلة الثالثة من خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، خلال الفترة من أول أكتوبر الماضي وتستمر حتى 31 مارس المقبل.وتشمل المرحلة الثالثة تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثالثة.