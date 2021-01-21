تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

طلبت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دولة الإمارات من المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، تعليق الأنشطة الترفيهية مؤقتًا اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.وقالت الدائرة، في تعميم أصدرته ونشرته صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الالكتروني اليوم، إن ذلك يأتي ضمن جهودها لضمان امتثال كافة المعنيين في القطاع السياحي بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس "كوفيد19-".وأشارت إلى أنه من خلال زيارات التفتيش الميداني فقد تم رصد ارتفاع لعدد المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.وأضافت:"وعليه توجه الدائرة كافة المعنيين في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر".