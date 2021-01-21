بايدن يترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض ونقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.وأضافت: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ.. يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي"، وتابعت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة".يأتي هذا فيما تم تنصيب بايدن أمس ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية.