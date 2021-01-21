ريال مدريد يودع كأس إسبانيا من دور الـ32 بالخسارة أمام ألكويانو 1-2

ودع فريق ريال مدريد، بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد خسارته المفاجئة، مساء الأربعاء، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألكويانو، أحد فرق الدرجة الثالثة في إسبانيا، بنتيجة 1-2، في إطار منافسات دور الـ 32 للمسابقة.تقدم ريال مدريد بهدف لمدافعه إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، ثم تعادل أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 80 عبر اللاعب خوسيه سولبيس، لتتجه المباراة إلى خوض شوطين إضافيين.وفي الدقيقة 115، نجح خوانان كاسانوفا في تسجيل هدف الفوز لألكويانو، رغم إكمال فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب رامون لوبيز في الدقيقة 109.