البعثة الأممية: اجتماع جديد للجنة الدستورية الليبية بالغردقة الشهر المقبل

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء، باجتماع اللجنة الدستورية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي في مدينة الغردقة المصرية بشأن الاستحقاق الدستوري.وأوضحت البعثة، في بيان مساء اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، عقدت اجتماعها اليوم في مدينة الغردقة، واتفقت على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.وتوجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالشكر إلى السلطات المصرية على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع.واتفق أعضاء المجلسين على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.واتفق أعضاء المجلسين على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء، وطالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده.وأشادت البعثة بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات.وأعربت البعثة أيضًا عن تقديرها الالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، وستواصل البعثة العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.