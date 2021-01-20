«التخطيط»: الانتهاء إنشاء مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى الرياض المركزي بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية قدرها 297 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه بين سبتمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن هدم وإعادة بناء المستشفى بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية فى جميع الأعمار.