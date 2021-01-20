دخول 40 شاحنة عسكرية للتحالف الدولى إلى شمال سوريا

جلب التحالف الدولي ضد داعش، اليوم، أكثر من 40 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية إلى شمال شرق سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أنه رصد دخول قافلة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف مما يزيد عن 40 شاحنة غالبيتها مغلقة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت القافلة إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.وتعد هذه القافلة السادسة التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي والقوات الأمريكية خلال هذا العام.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، دخول قافلة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو قواعد التحالف في رميلان وتل بيدر وقواعد أخرى بريف الحسكة، يذكر أن هذه القافلة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.