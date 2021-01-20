بينها المخابرات والخزانة.. بايدن يجرى سلسلة تعيينات كبيرة فور توليه السلطة

أعلن البيت الأبيض، اليوم، عن إجراء الرئيس جو بايدن سلسلة تعيينات رسمية من بينها تعيين لورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.كما أكد البيت الأبيض تعيين الرئيس الأمريكي لديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.وشملت قائمة الرئيس بايدن تعيين ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة وأندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفيد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع.‏وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي عين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل.