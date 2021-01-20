التخطيط: 4 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء خلال عامين

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رصد الحكومة ضخت نحو 4 مليارات جنيه لاستكمال تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية بشمال سيناء على مدار العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021، وذلك لرفع مستوى معيشة مواطنيها وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت تنفيذ 13 تجمع زراعتي بمحافظتي شمال سيناء بتكلفة 170 مليون جنيه، واستكمال تطوير وتأهيل 3 محطات طلمبات الصرف بتل الحير وجلبانة وجنوب القنطرة بتكلفة قدرها 131.4 مليون جنيه، وتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة بتكلفة 245 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه 200 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد المباني السكنية بمحافظة شمال سيناء تبلغ 108.9 ألف مبنى منهم 54.9% متصلة بمرافق المياه و2.9% متصلة بمرافق الصرف الصحي، حيث تعمل 30 محطة على تنقية المياه بكمية مياه قدرها 69.4 مليون م3، إلى جانب 3 محطات صرف صحى بقدرة فعلية 25 مليون م3.