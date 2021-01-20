رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: 4 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء خلال عامين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:31 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدو
طباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رصد الحكومة ضخت نحو 4 مليارات جنيه لاستكمال تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية بشمال سيناء على مدار العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021، وذلك لرفع مستوى معيشة مواطنيها وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت تنفيذ 13 تجمع زراعتي بمحافظتي شمال سيناء بتكلفة 170 مليون جنيه، واستكمال تطوير وتأهيل 3 محطات طلمبات الصرف بتل الحير وجلبانة وجنوب القنطرة بتكلفة قدرها 131.4 مليون جنيه، وتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة بتكلفة 245 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه 200 مليون جنيه لاستكمال أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد المباني السكنية بمحافظة شمال سيناء تبلغ 108.9 ألف مبنى منهم 54.9% متصلة بمرافق المياه و2.9% متصلة بمرافق الصرف الصحي، حيث تعمل 30 محطة على تنقية المياه بكمية مياه قدرها 69.4 مليون م3، إلى جانب 3 محطات صرف صحى بقدرة فعلية 25 مليون م3.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر