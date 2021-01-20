مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان يبحث الأوضاع

بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع عقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والإسراع في تشكيل الحكومة ومؤسسات الفترة الانتقالية.وأوضح مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن الاجتماع بحث اتفاقية جوبا لسلام السودان، وملف شرق السودان، ومجمل الأوضاع بولايات دارفور.