المفوضية الأوروبية تدعو بايدن للعمل معها في مجابهة كورونا والمناخ

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يعملا معا لمكافحة التغير المناخي وتخطي أزمة كورونا فيروس كورونا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات مساء اليوم، إنها تتطلع لأن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن صديقًا للاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.فيما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي انهم يرحبون باتجاه الرئيس الأمريكي إلى العودة للتعاون مع العالم معربا عن تطلعهم إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات.