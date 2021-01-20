بينهم بومبيو.. الصين تفرض عقوبات على 28 شخصا بإدارة ترامب

أعلنت الصين، اليوم، عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ومسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات الصينية 28 فردا من إدارة الرئيس السابق ترامب، وعلى رأسهم بومبيو وجون بولتون وستيفن بانون مستشاري ترامب السابقين بتهمة انتهاكهم سيادة الصين.وانتهت ولاية الرئيس دونالد ترامب اليوم وادارته بينما تولى جو بايدن وفريقه رسميا الحكم اليوم.