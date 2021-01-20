رابط موقع تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين عن طريق النت

رابط موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم السلع الغذائية المدعمة من الدولة لمستحقيها لذلك أتاحت موقعا إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد في بيانات بطاقة التموين عبر هذا الرابط ( من هنا ) يستطيع من خلاله أكثر الفئات تأثرا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أثر على حركة الاقتصاد الدولي بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي لكثير من النشاطات التجارية مما تسبب في تسريح الكثير من العمالة المؤقتة.

تعرف على الفئات المستحقة لإضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية

وفقا لتصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا عن فتح باب التقديم الإلكتروني لإضافة مواليد جدد للبطاقة التموينية لـ4 فئات من المجتمع هم المطلقات والأرامل ومن يحصلون على معاش التكافل والكرامة والمخاطبين بمنحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ500 جنيه شهريا ولذلك حرصا من الدولة على تقديم دعم السلع الغذائية المدعمة من الدولة لمستحقيها خاصة عقب تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم حسب الشروط التي وضعتها الوزارة.





خطوات إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا

يمكن للراغبين في إضافة أفراد جدد استخدام رابط موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار خدمات التموين





الضغط على إضافة أفراد جدد





كتابة رقم بطاقة التموين





كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية





كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد اضافتهم البطاقة التموينية





تحميل كافة المستندات المؤكدة للبيانات والمعلومات المضافة





الضغط على زر تحميل الطلب





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