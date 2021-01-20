رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التفاصيل الكاملة.. «أم الخير» تحرق ضرتها في أطفيح

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:22 م
أم الخير
أم الخير
إسلام قورة
طباعة

شهدت منطقة أطفيح في محافظة الجيزة، حادثا مفجعا عندما عثر الأهالي على جثه ربة منزل متفحمة داخل منزلها بعد إخماد الحريق، وتوصلت التحريات إلى أن ممرضة أشعلت النيران في ضرتها بسبب الغيرة.

وانتقلت «الدستور» إلى مكان الواقعة في قرية ريفية تسمى الحِلف الغربي في مدينة أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث وأخذ أقوال شهود العيان في الواقعة، حيث قال أحد الجيران يدعى "محمد، ٤٧ سنة، عامل"، إن وراء الجريمة سيدة تدعى "أم الخير، ٣٠ سنة"، تعمل ممرضة بأحد المستشفيات ولديها ثلاثة أولاد صبيان، وأشعلت النيران في ضرتها بسبب الغيرة لأنها أنجبت طفلا من زوجها عمره ٤ أشهر، فقررت إنهاء حياتها.

تفاصيل حرق زوجة ضرتها فى أطفيح


وتابع الشاهد: عند الساعة الثانية صباحا، عندما حضرت المتهمة من عملها، صعدت إلى الطابق الثاني حيث تسكن ضرتها الزوجة الثانية وأخذت معها "ماسورة حديد" ودخلت على المجنى عليها أثناء نومها مع طفلها، وضربتها بالحديدة على رأسها حتى فقدت الوعى ثم أخذت الطفل الصغير البالغ من العمر ٤ أشهر وألقته في الصالة، وأحضرت مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وسكبتها على المجنى عليها وأشعلت فيها النار، ثم أغلقت عليها باب الغرفة، وانتظرت فترة نصف ساعة وبعدها بدأت بالصراخ والاستغاثات بأن حريق نشب في البيت.

وأضاف: خرج أهالي القرية على الصراخ وذهبنا إلى البيت في محاوله يائسة منا لإخماد الحريق، لكننا لم نستطع حتى جاءت قوات الحماية المدنية وأثناء عملية الإطفاء تفاجئنا بجثه المجنى عليها "ن. ا" متفحمة بالكامل في إحدى غرف الشقة.

كما تحدثنا أيضا إلى أحد شهود العيان، الذى شارك في إخماد الحريق، وقال إنه كان هناك الكثير من أهالي القرية يساعدون مع قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق.

اقرأ أيضًا |

  تفاصيل واقعة تعرية شخص طفلته الرضيعة ومحاولة حرقها بالشارع

وتابع: "في الطابق الثاني كانت هناك غرفة مغلقة وكانت مشتعلة بالكامل كسرنا الباب وأخمدنا النار حتى تفاجئنا بجثة متفحمة بالكامل فتبين أنها جثة الزوجة الثانية، في البداية لم نتوقع أن الزوجة الأولى هو من قتلتها تخيلنا قصصا كثيرة حدثت إلا أن تكون ضرتها هي من فعلت ذلك، حتى توصلت الحريات إلى أن الحريق كان مفتعلا من الزوجة الأولى للانتقام من ضرتها لأنها أنجبت طفلا من زوجها وأشعلت النار في باقي المنزل لتبعد الشبهة عنها، وقيل أيضا إن المتهمة ليس لديها أهل سوى أولادها وزوجها فقد توفى أبوها وأمها وأخيرا توفى شقيقها منذ ٤ أشهر تقريبا".

وأردف: "ومن الروايات التي يتحاكا بها أهل القرية، أن المتهمة أحضرت أولادها من النوم ليشاهدوا زوجة أبيهم وهى تحترق، كما أن الزوج لم يكن موجودا فهو دائم السفر بسبب طبيعة عمله في إحدى محافظات الصعيد، حيث قال إن زوجته الأولى كانت تكره ضرتها كثيرا وحاولت قتلها أكثر مرة". 

يهمك أيضًا |

تفاصيل جديدة فى واقعة التورتة الجنسية تعرف عليها

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى "أم الخير" انتهزت فرصة نوم الضحية بغرفتها، وضربتها بقطعة حديد على رأسها، حتى فقدت وعيها، ثم سكبت كمية من مواد سريعة الاشتعال بالغرفة، وأشعلت النار بها، وأغلقت الباب لمنعها من الخروج، حتى تأكدت من اشتعال النار بها ومصرعها، ثم سارعت للاستغاثة بشقيق زوجها، لإبعاد الشبهة عنها، وادعت اشتعال النار نتيجة ماس كهربائي.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة، بسبب الغيرة منها، والخلافات الأسرية بينهما، لكونهما تقيمان بذات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
ماجد حبته
بغداد 2003- واشنطن 2021
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر

عماد غزالي في ذكرى رحيل فتحي سعيد: «صوته لا يفارقني»

اليوم.. ذكرى رحيل فتحي سعيد الـ32 صاحب «إلا الشعر يا مولاي»