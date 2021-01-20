«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

واقعة فيديو الطفلة الرضيعة

البداية



أم الطفلة



تكثيف أمني







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ننشر تفاصيلحيث سادت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لأب بمحافظة الدقهلية، يدعي «رمضان»، يبلغ من العمر 38 عاما وهو يجرد طفلته من ملابسها في وسط الشارع.بدأت القصة بأب انتزعت من قلبه الرحمة من قرية أبنوب التابعة لمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، قام على إثر خلاف مع زوجته بتعرية طفلته التي لم تكمل عامها الأول، ووسط صراخ ممن حوله حاول أحدهم ان يدافع عن الطفلة ولكنه دفعهم، قائلًا: «ما حدش ليه دعوة، أنا هولع في البنت»، وجرد الأب الطفلة الرضيعة من كامل ملابسها في الجو البارد، ويتركها تزحف بأيديها وأقدامها في الشارع.تداولت تقارير صحفية، تفيد بأن الأم تعرضت للضرب منه كثيرا وصورها عارية تحت تهديد السلاح، وأنه رجل سيئ السمعة ويشرب مخدرات، وحاصل على دبلوم صنايع قسم ميكانيكا، ولديه أفران، كما يعمل في ميكانيكا السيارات.ورصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية الفيديو، وبدأت تحرياتها للوصول إلى حقيقة مقطع الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب، وكثفت أجهزة البحث بالدقهلية من جهودها، وتم القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو، وجارً الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.