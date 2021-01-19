مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

تفاصيل جديدة فى واقعة حلوى الأعضاء الجنسية بنادي الجزيرة تواصلت «



وتروي الشاهدة أنه قبل انتشار الصور بيومين قامت إحدى السيدات المشاركة فى حفلة عيد الميلاد بنشر صور الاحتفال على حسابها بتطبيق "واتس آب"، فقام المدعو "مصطفى" بأخذ الصور ونشرها على جروب النادى ووجه السب والشتائم للمشاركين فى الحفلة فلقى هجوما شديدا بسبب فعلته هذه، فقام بحذف المنشور مره أخرى، حتى فوجئ الأعضاء بأن الصور انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأضافت: "أن هذا التصرف لا يصح أن يحدث فى الأماكن العامة ولا بد أن يكون فى الأماكن المغلقة مثلما يحدث فى حفلات الزواج فى أوروبا، فإن هذا الأمر شائع جدا الحدوث هناك لكنه لا يكون على الملأ ونحن المجتمع الشرقى نفعله فى الملأ!".



واختتمت: "أطالب بالتوصل إلى من نشر هذه الصور ومحاسبته على فعلته لأنه هو من قام بإثارة الرأي العام وترويج الصور على مواقع السوشيال ميديا". تواصلت « الدستور » مع شهود فى واقعة التورتة الجنسية، حيث قالت سيدة رفضت ذكر اسمها إن هناك شخص يدعى "مصطفى. ح" هو من قام بنشر صور حفله عيد الميلاد، انتقاما من إدارة وأعضاء النادى بعد طرده من «الجزيرة» بسبب سوء أخلاقه حيث كان له الكثير من المشاكل والسب والقذف للأعضاء حتى وصل الأمر إلى القضاء وتم فصله من عضوية النادى.وتروي الشاهدة أنه قبل انتشار الصور بيومين قامت إحدى السيدات المشاركة فى حفلة عيد الميلاد بنشر صور الاحتفال على حسابها بتطبيق "واتس آب"، فقام المدعو "مصطفى" بأخذ الصور ونشرها على جروب النادى ووجه السب والشتائم للمشاركين فى الحفلة فلقى هجوما شديدا بسبب فعلته هذه، فقام بحذف المنشور مره أخرى، حتى فوجئ الأعضاء بأن الصور انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأضافت: "أن هذا التصرف لا يصح أن يحدث فى الأماكن العامة ولا بد أن يكون فى الأماكن المغلقة مثلما يحدث فى حفلات الزواج فى أوروبا، فإن هذا الأمر شائع جدا الحدوث هناك لكنه لا يكون على الملأ ونحن المجتمع الشرقى نفعله فى الملأ!".واختتمت: "أطالب بالتوصل إلى من نشر هذه الصور ومحاسبته على فعلته لأنه هو من قام بإثارة الرأي العام وترويج الصور على مواقع السوشيال ميديا".





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جاء ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن. جاء ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.





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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من احتفال عضوات نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحدى السيدات وهن يتناولن حلوى مصممه على شكل أعضاء جنسية، مما تسبب في اندلاع موجه غضب شديده بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".