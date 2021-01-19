النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

تستمع نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صفوت، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال شهود العيان في اتهام سيدات بصناعة حلوى عليها أشكال وإيحاءات جنسية داخل نادي الجزيرة للاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.وأدلت المتهمة «بهيرة»، صانعة الحلوى، باعترافات تفصيلية أمام النيابة نافية تهمة خدش الحياء، وتصنيع حلوى عليها أشكال جنسية، مضيفة أن إحدى السيدات اعتادت على التعامل معها وشراء منتجاتها، وأنها طلبت منها عمل حلوى على شكل مميز بمناسبة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان تصنيع الحلوى دعابة منهن، وليس الهدف منه نشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة إلى أن تلك الأشكال الجنسية الهدف منها المزاح والضحك.وتفحص الجهات الأمنية الصور الخادشة للحياء، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعضاء في نادى الجزيرة يحملون تورتة بها أشكال جنسية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن، وتواصل الجهات الأمنية فحص الصور لتحديد الأشخاص التى كانت متواجدة في الحفل.وقررت النيابة التحفظ على هاتف المتهمة، التي من خلالها تم تفريغه وتبين وجود محادثات عليه من السيدة التي طلبت تصنيع الحلوى، ويجري استدعاؤها لسماع أقوالها.وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، واقتيدت من قبل قسم شرطة قصر النيل، وأنهيت إجراءات إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة.