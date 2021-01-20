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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: يجب الضغط على الحوثى لدفعها نحو السلام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:12 م
وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام، لتجنيب اليمن ويلات الحرب والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحث الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر جهود العمل الإنساني باليمن بالتصنيف المستحق لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وتوجهات الحكومة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وعبر وزير الخارجية اليمني - خلال اللقاء - عن تثمينه للدور الذي تقوم به بريطانيا لدعم اليمن سياسيا وإنسانيا.. مشيرا للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والرغبة بتعزيزها والارتقاء بها.

كما أعرب بن مبارك عن ترحيبه بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس لتسهيل العمل الإنساني في اليمن عقب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكد حرص الحكومة على الوضع الإنساني في اليمن وتعاملها المباشر عقب صدور القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية.

وأشار إلى تفهم الحكومة لما أبدته المنظمات العاملة في المجال الإنساني من قلق عقب ذلك التصنيف، لافتا إلى أن الحكومة ستعزز شراكتها مع المنظمات الإنسانية والوكالات الإغاثية لضمان استمرار العمل الإنساني في اليمن بالصورة المطلوبة.

من جانبه.. أكد وزير الدولة البريطاني على التقدير والاحترام الكبيرين اللذين تحظيان بهما الحكومة اليمنية في بريطانيا للموقف الشجاع الذي اتخذته عقب الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، والتصميم على البقاء في اليمن والقيام بمهامها في خدمة الشعب اليمني.

كما أكد استعداد بريطانيا لتقديم الدعم للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، لافتا إلى دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفث للوصول لتسوية سياسية في اليمن.

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