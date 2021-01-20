مرشح بايدن للخارجية الأمريكية: سنراجع اتفاق السلام مع طالبان

قال المرشح لمنصب وزارة الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة رئيس بلاده المنتخب جو بايدن، ستراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان، موضّحًا أنه سيجري تقييمًا شاملًا لذلك.وأبرزت قناة "طلوع" الأفغانية تصريحات بلينكن فيما يتعلق بأفغانستان، التي أدلى بها في وقت سابق خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي أكد فيها على الرغبة في إنهاء ما يسمى "الحرب الأبدية"، والرغبة في استعادة القوات إلى الوطن، والرغبة في الاحتفاظ ببعض القدرة على التعامل مع أي تجدد للنشاط الإرهابي؛ الأمر الذي أوصل بلاده إلى أفغانستان في المقام الأول.وشدد بلينكن على أنه "يتعين علينا النظر بحرص على ما تم التفاوض عليه بالفعل، حيث إنني لم أطلع على ذلك بعد"، مضيفًا: "ينبغي علينا تقييم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة- وحركة طالبان بصورة شاملة، وما زلت لا أعلم تفاصيل هذا الاتفاق".وأشار بلينكن إلى أنه لا يعتقد أن أي نتيجة قد تم تحقيقها مستدامة دون حماية المكاسب التي حققتها النساء والفتيات في أفغانستان على مدار الـ20 عامًا الماضية"، قائلًا: "أعترف لكم بأنني لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلًا، لكننا سنعمل على ذلك"، متعهدًا بالنظر إلى حقوق النساء والفتيات في عملية السلام الأفغانية.كانت الولايات المتحدة وحركة طالبان قد وقعتا، في الـ29 من فبراير الماضي، على اتفاق بالعاصمة القطرية الدوحة؛ لإنهاء أطول حرب لواشنطن التي أعلنت بالاتفاق أنها ستخرج جميع قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، في حال تم استيفاء جميع الشروط، أما حركة "طالبان" فقد تعهدت بعدم السماح للجماعات الإرهابية، من بينها القاعدة، بممارسة أنشطتها من أفغانستان.