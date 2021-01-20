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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:03 م
حاتم ذو الفقار
حاتم ذو الفقار
وائل توفيق
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مر الفنان حاتم ذو الفقار قبل وفاته بأزمات صحية عديدة، منها أنها فقد قدرته على الحركة، كما أنه عبّر عن حزنه الشديد لتجاهل المخرجين للاستعانة به في أعمالهم الفنية.

وقبل هذه الأزمات، كان الفنان حاتم ذوالفقار قد حكى عن تورطه في جلسات الكيف وتعاطى المخدرات، بعد أن بدأ التدخين مبكرًا فى فترات الصبا، حسب حواره مع جريدة "الأهرام" 1994.

وعرف "ذوالفقار" طريق الهيروين، وكان يتعاطاه عن طريق الحرق، مما أدخله في حالة من الغثيان المستمرة، وأثر على صحته، وكلفه أموالًا كبيرة، مما أثر على مسقبله الفني.

وأنفق "ذوالفقار" ثلاثة ملايين جنيه على الهيروين في أقل من 12 سنة، فحاول الإقلاع عن تعاطي الهيروين، ولجأ إلى أهله في قريتهم بعيدًا عن القاهرة، لكن بعد ستة أشهر عاد للقاهرة والتقى بـ"الشلة" وعاد للمخدرات مرة أخرى، وبعدما تم ضبطه في 16 نوفمبر 1987 قضى سنة كاملة داخل السجن، وبعد خروجه 1988، عاد مرة أخرى للهيروين.

ورحل الفنان حاتم ذوالفقار وعمره لا يتجاوز الـ58 عامًا، وقد عُرف خبر وفاته بعد عدة أيام، حيث كان في منزله وحيدًا، وقامت أسرته بالاتصال عليه أكثر من مرة، ليجدوه فى النهاية متوفيًا بشقته بعد رحيله بأيام.

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