ترامب قبل مغادرته: ما تم تحقيقه كان مدهشًا بكافة المعايير

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له قبل مغادرته واشنطن، إن إدارته عملت على إعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه كان مدهشًا بكافة المعايير، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف: "كانت فترة مميزة حققنا فيها الكثير"، متابعًا: "واجهتنا العديد من العقبات وتم تجاوزها".وأكمل: "لدينا أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم"، مشيرًا إلى أن أسواق الأسهم حققت أرقامًا جيدة رغم الجائحة.وقال إن الوضع في البلاد أفضل مما كان عليه رغم أزمة الوباء، مؤكدًا: "سأناضل دائمًا من أجلكم، وأراقب كل ما يدور من حولي".