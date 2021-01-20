ترامب يغادر البيت الأبيض لقاعدة أندروز ومن ثم إلى فلوريدا

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غادر البيت الأبيض بطائرة مروحية لقاعدة أندروز، ومن ثم إلى فلوريدا.وتفصل ساعات قليلة الأمريكيين والعالم عن حفل تنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.