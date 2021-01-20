جدة «طفلة التعرية»: «المشاكل بدأت من أول الجواز.. وكان بيضرب أمها»

قالت جدة الطفلة أحلام رشاد الشهيرة بـ"طفلة التعرية" إن هناك مشاكل بين ابنتها وزوجها من بداية الزواج، مشيرة إلى أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب حتى يوم 15 يوليو حررنا ضده محضرًا.وعن الواقعة قالت جدة الطفلة لـ«الدستور» إن والدها كان يرغب فى إشعال النار فى جسدها بعد تجريدها من ملابسها لولا تدخل الجيران، متسائلة ما الجريمة التى ارتكبتها تلك الطفلة لتلاقى هذا المصير.وطالبت جدة الطفلة بحصول ابنتها على الطلاق والحصول على حقوقها كاملة.يذكر أن عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" تداولوا فيديو صادم لأب يجرد رضيعة من ملابسها ويلقي بها في الشارع وسط محاولات من المارة عن إثنائه عن فعلته.وظهر في الفيديو شخص يحمل طفلة "رضيعة" وسط الشارع لم يتخط عمرها عام وتركها وسط البرد نازعًا عنها ملابسها وسط محاولات من الزوجة لإثنائه.