برلماني يطالب «التعليم» بحوار مجتمعي حول الثانوية العامة الجديدة

طالب النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، بإجراء حوار مجتمعي مع أولياء الأمور حول نظام التعليم الجديد بالثانوية العامة، مشددا على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم في هذا النظام في شكل حوار يتضمن الرأي والرأي الآخر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي شهدت الاستماع للموقف التنفيذي بخصوص برنامج وزارة التربية والتعليم والخطة المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة.وطالب خليل بدعم مدارس الراهبات قائلا: "إنهم لا يستهدفون الربح، وهذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنيه لإعداد البنية التحتية وتوفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال لكل منها"، مطالبا بالتوسع فى بناء المدارس خاصة في بني سويف بما يخدم المواطنين في ظل الزيادة السكانية.