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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إشارة ضبط تردد روتانا سينما 2021 بالتفصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:29 م
روتانا سينما
روتانا سينما
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة الترددات الجديدة للقنوات، وحظي تردد روتانا سينما 2021، على نسبة بحث عالية خلال هذه الفترة، بعد تغير الترددات بداية من العام الميلادي الجديد، التي بدأت منذ يناير الجاري، حيث يجلس المواطنين في المنازل والعمل بالتناوب بنصف العمالة لذا يبحث عنها لمشاهدة الأفلام على مدار اليوم.

ضبط تردد روتانا سينما 2021

ويستطيع متابعي ومشاهدي مجموعه قنوات روتانا عن كل ما هو جديد عن المجموعة من خلال التردد التالي عبر نايل سات: 11296، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي H.، معامل تصحيح الخطأ: 34.

وأما تردد قناة روتانا سينما على العرب سات: التردد: 11843 – 10890، الاستقطاب: أفقي H.، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 34.

نبذة عن قناة روتانا سينما

وتعد قناة  2004 انطلاق  قناة روتانا سينما السعودية لوليد ابن طلال، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية والمصرية، وتعتبر أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتلفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك، الذي علق في ذهن المشاهد وأصبح يرددها الكبار والصغار.

شعار قناة روتانا سينما

وأصبح شعار القناة مترسخة في ذهن المشاهدين منذ انطلاقها، حيث اتخذت روتانا شعار الكورة الخضراء التي تحوي حرف الراء داخلها وتم تعديله أخيرا إلى كرة فضية اللون وبها حرف الراء باللون الأزرق.

قناة روتانا سينما مصرية

ويعد عام 2011 انطلاق مجموعة من قنوات روتانا مصرية، حيث تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وأما في 2012، افتتاح قناة روتانا أفلام، وفي عام 2017 تم افتتاح قناة روتانا كلاسيك، ثم انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج العربية للأطفال.

أفلام روتانا سينما 2021

تعرض القناة على مدار اليوم العديد من الأفلام الرومانسية والدرامية والاكشن، حيث ارتبط بها المواطن ارتباطا شديدًا حيث تعرض جميع الأفلام الحديثة والقديمة التي يحبها ويكمل بها يومه، منها: الحب كده، ومافيا، 365 يوم سعادة، أخر ديك في مصر، زكي شان، إضافة إلى برنامج"عين" الذي تقدمه خلال الأسبوع، وبرامج فنية أخرى.

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