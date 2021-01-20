سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

سقطت لافتة إعلانية على سيارة ملاكي بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، اليوم الأربعاء، بسبب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.فى سياق آخر، أجرى اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر بدمياط، جولة ميدانية، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه فيها نواب المدينة لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها المدينة منذ الأمس.