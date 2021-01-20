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رئيس التحرير التنفيذي
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مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:57 م
دعم الأسطول الميكانيكي
دعم الأسطول الميكانيكي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أسطولها الميكانيكى بعدد (3) معدات ثقيلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 ألف جنيه، ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لأعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل أصوله وتصنيع وإنشاء أخرى جديدة بفكر وأيدى مواردها البشرية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بعدد (1) شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها بسواعد أبناء الشركة لأغراض نقل اسطوانات الكلور لتصل سعة الشاحنة الكبيرة إلى عدد (15) أسطوانة كلور كبيرة باغت تكلفت التصنيع الإجمالية 400 ألف جنيها ليمتلك الأسطول الميكانيكى بهذا عدد (11) سيارة نقل كلور ما بين الشاحنات الكبيرة (التيرلا) والنقل الصغيرة التى تصل سعتها إلى (6) أسطوانات كلور.

وأضاف أيضًا أنه تم تصنيع ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الاحلال والتجديد ونقل الديازل فى أوقات الطوارئ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 ألف جنيه، كما تم تصنيع برج كهرباء كمعدة ثالثة تم تدعيم الأسطول الميكانيكي بها لأعمال إنارة المحطات، وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها العام بتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتقديم الصيانة الدورية لكل مشتملات قطاعي المياه والصرف الصحى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل ممتلكاتها.

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